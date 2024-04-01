В Тюмени от клещей обработают более 217 га парковых зон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К обработке от клещей территорий городских лесов приступят в Тюмени с 27 апреля. Начнутся работы с Гилевской рощи и обустроенных мест отдыха. Всего необходимо охватить 217,1 га, сообщает администрация города.

Акарицидной обработке подлежат также лесные массивы ул. Дружбы, района Мыс, Верхнего бора, районы оз. Цимлянского, ЖК "Краснолесье" и "Мозаика Парк". Весь цикл противоклещевых работ должен быть выполнен до 6 мая.

На территории Тюмени обитают два типа клещей – таежные и луговые, первый пик активности которых ориентировочно приходится на период с 20 апреля по 20 мая и зависит от природных и погодных условий. В это время осуществляются массовые акарицидные обработки, уточнили специалисты.