В Тюмени студенты на время отгадывали военные песни и фильмы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 студента многопрофильного колледжа ТИУ прошли патриотический квест "Тёркинский привал" 25 апреля в Менделеевке. Он прошел не впервые и уже завоевал популярность среди молодежи.

По словам культорганизатора, все билеты раскупили, пришлось выделять дополнительные места. Этим патриотическим квестом по произведению Александра Твардовского "Василий Тёркин" в ТОНБ им. Менделеева и филиалах открыли цикл мероприятий, посвященных Дню Победы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша задача — заинтересовать детей и молодежь и побудить к прочтению, транслировать через подобные события понятия дружбы, взаимовыручки, военного братства. Обычно после прохождения станций, где ребятам предлагают ответить на вопросы и по произведению, и в целом по тематике Великой Отечественной войны, у молодых людей возрастает интерес к событиям того времени", - пояснила организатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перед началом квеста ребят разбили на пять команд, после чего они отправились в путь по шести станциям: песни Победы, кинопоиск, госпиталь, героическая, шифровка и агитка. Там студентов встречали девушки-красноармейцы в форме и давали задания.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К примеру, песни Победы участники отгадывали по звучанию. На кинопоиске игрокам показывали несколько отрывков из фильмов про войну, которые они называли. На станции "госпиталь" ребята в условиях стилизованных лесных декораций учились оказывать первую помощь "раненым". На героической определяли город-герой по фотографии, еще на двух читали шифровку и собирали необычный пазл.

Победу одержала команда "Звук", которая справилась с заданиями за самое короткое время. Чемпионам квеста "Тёркинский привал" подарили настоящие сухпайки, остальным вручили стилизованные сувениры от Менделеевки.

Дарья Высоцкая рассказала, что их группу пригласила на квест преподаватель по истории, ребята пришли практически всем коллективом, потому что команда сложилась дружная и активная, нацеленная на результат.

"Впечатления от квеста прекрасные, но мы поняли, что знаем, к сожалению, очень мало военных фильмов и песен. Решили в длинные выходные собраться и посмотреть хотя бы самые известные. Ведь это – история нашей страны, народа. А историю забывать нельзя", - подчеркнула девушка.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одно из любимых произведений Дарьи — "Судьба человека" Михаила Шолохова. Она считает книгу интересной, познавательной и немного отчаянной. Кроме того, девушку потряс рассказ того же автора "Наука ненависти".

Дарья учится в колледже первый год и надеется, что 9 мая пойдет на Парад Победы с одногруппниками. Она пожелала сверстникам не забывать историю, учиться на ней и почитать прошлое своей семьи и своей Родины.

Напомним, в мае пройдет еще один квест "Тёркинский привал", но для ребят до 12 лет.

Инна Кондрашкина