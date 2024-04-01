"Тёркинский привал" откроет цикл мероприятий ко Дню Победы в Менделеевке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квест "Тёркинский привал" откроет программу мероприятий в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева и ее филиалах ко Дню Победы 25 апреля. Специалисты учреждений уже начали подготовку книжно-иллюстративных и электронных выставок. Полная программа событий будет готова до конца текущей недели.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила культорганизатор Менделеевки Мария Белоус.

По ее словам, патриотический квест пройдут ребята от 12 лет. Подобные мероприятия среди молодежи востребованы, их можно посетить по Пушкинской карте. "Тёркинский привал" поможет участникам прикоснуться к истории, узнать интересные факты о Великой Отечественной войне.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

"Будет шесть станций: песни Победы, кинопоиск, госпиталь, героическая, шифровка и агитка. Мы постараемся в современных условиях погрузить ребят в ту эпоху посредством прохождения интерактивов на каждой локации", - пояснила Мария Белоус.

Участников разобьют на команды, на каждой станции их будут встречать ведущие, одетые в духе военного времени, и предлагать выполнить те или иные задания.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

К примеру, песни Победы участники будут отгадывать по звучанию и подпевать. На кинопоиске игрокам покажут несколько отрывков из фильмов про войну, которые они должны будут назвать. Если не получится, ведущий расскажет об этой ленте и рекомендует к просмотру киносписок по военной тематике. На станции "госпиталь" ребята в условиях стилизованных лесных декораций научатся оказывать первую помощь "раненым".

"Благодаря команде организаторов и графических дизайнеров, весь визуальный ряд квеста авторский, необычный и исключительно атмосферный", - добавила специалист.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

На героической станции участникам предложат определить город-герой по фотографии и назвать его. Прочесть шифровку с помощью азбуки Морзе нужно будет на следующей станции. А вот на новой станции ребятам предстоит собрать необычный паззл – агитплакат из частей газеты военного времени.

Игра пройдет на время, организаторы оценят качество выполнения заданий. По итогу все участники квеста получат памятные призы, а победители – тематические подарки.

"Очень важно в преддверии такого великого праздника, как День Победы, напомнить в очередной раз подрастающему поколению, какой подвиг совершил советский народ. И как важно сохранять память о фронтовиках и тружениках тыла, которые ценой своей жизни подарили нам эту Победу", - резюмировала Мария Белоус.

Добавим, библиотекари подготовили еще один "Тёркинский привал" для детей от шести лет, который пройдет 7 мая.

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Инна Кондрашкина