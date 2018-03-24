Ишимские школьники приняли участие в конкурсе чтецов "Живая классика"

Фото пресс-службы конкурса "Живая классика"

Ишимские школьники приняли участие в районном этапе VII конкурса юных чтецов "Живая классика". Дети читали наизусть прозу из текстов художественной литературы, авторов, которые не входят в школьную программу.

Из 36 участников жюри было отобрано трое лучших чтецов, которые представят Ишимский район в конце апреля на областном этапе в Тюмени. Конкуренцию им составят еще 120 учеников, отобранных к настоящему времени во всех муниципалитетах региона.

"Наша общая цель – выработать чтение у подростков естественной жизненной потребностью и вернуть России утерянный статус самой читающей страны", - рассказала учредитель международного конкурса Марина Смирнова.

Напомним, что конкурс "Живая классика" включает в себя пять туров: школьный, городской и региональный уровни, а затем участники отправляются на финальные испытания в международный детский центр "Артек", где наиболее отличившиеся чтецы выходят в суперфинал, который традиционно проходит на Красной площади в Москве.

В течение первых пяти лет с момента старта проекта в нем приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стран и 85 регионов России. Чтение стихов проходит исключительно на русском языке, пишет "Тюменская область сегодня".