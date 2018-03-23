Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева стала победительницей в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Дарья Домрачева преодолела дистанцию за 21 минуту 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха при стрельбе. На втором месте - представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен, которая тоже поразила все мишени, но отстала от лидера на 1,2 секунды. Третьей стала Тириль Экхофф из Норвегии с отставанием на 33,3 секунды и одним промахом.

Обладательницей малого Хрустального глобуса в спринтерском зачете стала биатлонистка из Словакии Анастасия Кузьмина. Награду получила и лидер зачета индивидуальных гонок Надежда Скардино из Беларуси. Сборная Германии выиграла женский Кубок наций, набрав 6 тыс. 179 очков. На втором месте команда Франции - 5 тыс. 887 очков, на третьем - команда Италии, у которой 5 тыс. 407 очков. Российская сборная в итоге обошла сборную Норвегии и поднялась на четвертое место, набрав 5 тыс. 237 очков.

Награды победительницам и призеркам спринтерской гонки вручили глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

Лучшей из россиянок в спринте стала Дарья Виролайнен - 16 место, 1 минута 20,5 секунды отставания от лидера, один промах при стрельбе. Тюменская биатлонистка Ирина Услугина - на 22 месте. Она отстрелялась без промахов, но отстала от победительницы на 1 минуту 25,4 секунды. Еще одна тюменка Виктория Сливко заняла 64 место.

Напомним, 24 марта на финальном этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" состоятся мужская и женская гонки преследования. Мужчины стартуют в 17 часов, женщины - в 19 часов по местному времени.

Евгений Бабенко