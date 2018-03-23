Женский спринт стартовал на этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Женская спринтерская гонка на дистанции 7,5 км в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону началась в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Открыла гонку шведская биатлонистка Эмма Нильссон. Из семи принимающих участие в соревнованиях российских спортсменок первой на старт вышла Светлана Миронова. Нашу страну в спринтерской гонке представляют также тюменка Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Пехт, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова.

В гонке принимают участие 77 спортсменок, среди которых звезды мирового биатлона Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Доротея Вирер (Италия), Дарья Домрачева (Беларусь) и многие другие.

Лидером спринтерского зачета среди женщин является представительница Словакии Анастасия Кузьмина, у нее 294 очка. На втором месте идет Дарья Домрачева (253), на третьем - чешская биатлонистка Вероника Виткова (245).

Напомним, в первый день тюменского этапа Кубка мира по биатлону мужскую спринтерскую гонку на 10 км в "Жемчужине Сибири" посмотрели около 12,5 тыс. болельщиков из России и зарубежных стран.

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Евгений Бабенко