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Дмитрий Грамотин: важно поддерживать обратную связь с болельщиками

18:21 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Женский спринт стартовал на этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Международный союз биатлонистов (IBU) положительно оценивает организацию финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" исполнительный директор оргкомитета соревнований, директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

"После завершения первого дня соревнований наш адрес не поступило никаких нареканий со стороны спортсменов, тренеров и представителей IBU. Конечно, расслабляться рано - впереди два самых насыщенных дня, суббота и воскресенье, на которые приходятся четыре гонки", - рассказал Дмитрий Грамотин.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" удалось создать достойные условия для многочисленных болельщиков, отметил исполнительный директор оргкомитета соревнований.

"Единственное, на что мы обратили внимание - в соцсетях появились недовольные высказывания в адрес организаторов, касающиеся транспортных проблем. Некоторые недостаточно опытные болельщики, отправившиеся в "Жемчужину Сибири" на личных автомобилях, пишут, что опоздали на гонку. Хотя в ходе подготовки к этапу Кубка мира по биатлону мы неоднократно предупреждали - выезжать надо заранее. К сожалению, не все нас услышали. Поэтому и возникла некоторая напряженность", - сказал Дмитрий Грамотин.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Что касается выезда из "Жемчужины Сибири" после завершения гонки - вопреки утверждениям отдельных болельщиков, заторов на дороге не было, транспорт двигался со скоростью от 20 до 40 км/ч, добавил исполнительный директор оргкомитета соревнований, сославшись на личный опыт.

"Я тоже выезжал со стадиона на автомобиле. Ехали мы, конечно, медленнее и дольше, чем хотелось бы, но в пробках не стояли. На выездах с парковок и на повороте на федеральную автотрассу в селе Червишево движение транспорта движение регулировали сотрудники ГАИ, они сработали четко", - отметил Дмитрий Грамотин.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Исполнительный директор оргкомитета соревнований напомнил болельщикам, что из "Жемчужины Сибири" в Тюмень не обязательно добираться через с. Червишево. Есть другой маршрут - через село Успенка и Московский тракт. Карты движения были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте тюменского этапа Кубка мира по биатлону, подчеркнул он.

"Тем не менее, вторым маршрутом воспользовалось очень небольшое количество болельщиков. Они спокойно добрались до Тюмени, потратив на дорогу около сорока минут", - сказал Дмитрий Грамотин.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Еще одна проблема, на которую обратили внимание организаторов соревнований пользователи соцсетей - недостаток автобусов для доставки болельщиков из Тюмени в "Жемчужину Сибири" 22 марта, рассказал исполнительный директор оргкомитета соревнований.

"Мы оперативно разобрались в ситуации. Справедливости ради надо сказать, что случай уникальный - если на чемпионате Европы по биатлону услугами автобусов воспользовались около двухсот человек, то сейчас - почти две тысячи. Мы оказались не вполне готовы к такому потоку. Уже 23 марта количество автобусов для болельщиков увеличено", - сообщил исполнительный директор оргкомитета соревнований.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Напомним, в первый день тюменского этапа Кубка мира по биатлону мужскую спринтерскую гонку на 10 км в "Жемчужине Сибири" посмотрели около 12,5 тыс. болельщиков из России и зарубежных стран.

"Мы постоянно учимся правильно организовывать крупные спортивные соревнования, приобретаем новый опыт, поддерживаем обратную связь с болельщиками, учитываем их мнения и оперативно реагируем на замечания в свой адрес", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: болельщики , Дмитрий Грамотин , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону
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