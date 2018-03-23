Болельщики скупают сувениры с символикой Кубка мира по биатлону

Сувениры/ Фото магазина спортивной одежды "Девятка "ВКонтакте"

Запасы сувенирной продукции, подготовленной к Кубку мира по биатлону в Тюмени, тают на глазах из-за большого спроса. Особой популярностью у болельщиков пользуются шапки с символикой соревнований, рассказала руководитель магазина спортивной одежды "Девятка" Оксана Фабричникова.

Она отметила, что к соревнованиям подготовили большой ассортимент: значки, блокноты, календари, шоколад, авторучки, кружки, мягкие игрушки, одежду.

"У нас в "Жемчужине Сибири" несколько торговых точек, работаем с 21 марта. Людей очень много - тюменцы, жители других регионов, иностранцы, атмосфера праздничная. Сувениры быстро расходятся. Например, шапки с символикой разобрали почти полностью. Активно раскупают также коллекционные значки, магниты, брелоки", - отметила она.

По словам предпринимателя, купить сувенирные товары в областной центре зимних видов спорта можно будет вплоть до самого закрытия соревнований, а после 25 марта - в магазине по адресу ул. Рижская, 64. Сувениры доступны также в интернет-магазине.

﻿ Сувениры. Фото магазина спортивной одежды "Девятка "ВКонтакте" 1 /

Татьяна Ковалева