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Луиза Носкова: каждый болельщик может с пользой провести время в "Жемчужине Сибири"

17:10 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Болельщики скупают сувениры с символикой Кубка мира по биатлону

Тюменский стадион "Жемчужина Сибири" является одним из лучших в мире для проведения соревнований международного уровня. Здесь созданы прекрасные условия и для спортсменов, и для болельщиков.

Такое мнение в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" высказала директор центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова.

"В каждом уголке "Жемчужины Сибири" проводят интересные мероприятия для болельщиков. Они могут сфотографироваться, что-то купить, интересно провести свободное время до или после стартов. Сделаны шатры для зрителей, где можно отдохнуть, перекусить и согреться. Грамотно организована транспортная логистика. Шатлы, которые доставляют зрителей на биатлон, очень удобные", - отметила она.

Луиза Носкова отметила великолепную подготовку и с технической точки зрения. Зрители, которые по разным причинам не попали на стадион, могут посмотреть качественную трансляцию с экранов телевизоров. Удобно следить за ходом гонок и болельщикам, которые находятся непосредственно в "Жемчужине Сибири".

"Если сравнить с Кореей, откуда я недавно вернулась с Олимпийских игр, то там был установлен всего один экран для зрителей и не всегда был понятен ход соревнований. У нас в "Жемчужине Сибири" очень много экранов, это удобно, все понятно и ясно, видно со всех сторон. Несмотря на то, что трибуна C удалена от стрельбища, экраны, которые там размещены, помогают сориентироваться и проследить за ходом гонки", - рассказала Луиза Носкова.

Она поделилась, что все дни соревнований будет следить за ходом этапа Кубка мира и болеть за российских спортсменов.

Любовь Голышева

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Теги: Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , Луиза Носкова
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