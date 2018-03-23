Дарья Виролайнен поблагодарила тюменских болельщиков и организаторов

фото: ИА "Тюменская линия"

Поддержка болельщиков во время спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени придавала спортсменам силы. Биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен поблагодарила зрителей и организаторов и прокомментировала свое выступление, сообщается на сайте СБР.

"Оцениваю гонку на четверочку. Хотелось, конечно, в домашних стенах показать более хороший результат и отработать чисто. Но не получилось. Да, наверное, уже накопилась усталость к концу сезона. Каждая гонка очень тяжело дается, но работаем. В Тюмени все очень классно. Очень много болельщиков, спасибо им большое! Они кричат, поддерживают. У нас от этого прибавляется энергия. Все иностранцы ходят улыбаются. Думаю, все хорошо. Спасибо организаторам большое. Они все делают для нас. Конечно, вернуть квоту на Кубке мира было важно. Мы старались, боролись. Все закончилось хорошо", - рассказала она.

Напомним, победу в этой гонке одержала белорусская спортсменка Дарья Домрачева

24 марта на финальном этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" состоятся мужская и женская гонки преследования. Мужчины стартуют в 17 часов, женщины - в 19 часов по местному времени.