Женская сборная России вернула максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на этапе Кубка мира прошел спринт — последняя гонка, входящая в зачет Кубка наций, сообщается на сайте СБР.

По итогам сезона обладателем Кубка стала сборная Германии, набравшая 6 тыс. 179 очков. На втором месте команда Франции (5 тыс. 887), на третьем — Италии (5 тыс. 407).

Российская сборная в итоге обошла команду Норвегии и поднялась на четвертое место с 5 тыс. 237 очками. Этот результат дает нашей команде максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира — шесть человек