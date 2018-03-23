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Женская сборная России вернула максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира

21:22 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Ирина Услугина: здорово выступать при такой поддержке

В Тюмени на этапе Кубка мира прошел спринт — последняя гонка, входящая в зачет Кубка наций, сообщается на сайте СБР. 

По итогам сезона обладателем Кубка стала сборная Германии, набравшая 6 тыс. 179 очков. На втором месте команда Франции  (5 тыс. 887), на третьем — Италии  (5 тыс. 407).

Российская сборная в итоге обошла команду Норвегии и поднялась на четвертое место с 5 тыс. 237 очками. Этот результат дает нашей команде максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира — шесть человек

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Теги: биатлон , Кубок мира по биатлону
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