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Ирина Услугина: здорово выступать при такой поддержке

22:00 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: СБР

Атмосфера в "Жемчужине Сибири", где в эти дни проходит этап Кубка мира по биатлону, помогает спортсменам сохранить положительный настрой, сообщается на сайте СБР. Как рассказала биатлонистка сборной России Ирина Услугина, в Тюмень приехали топовые спортсмены. 

"Здорово выступать при такой поддержке, столько людей, криков. Все до единого поддерживают по трассе. Это очень бодрит и двигает вперед. Но сегодня была очень сосредоточена, на стрельбе этих криков не слышала. Скольжение сегодня, конечно, тяжеловатое. Свежий снег всегда тормозит. Но на Кубках IBU ходом я выглядела полегче. Возможно, это из-за другой обстановки, другого уровня. Здесь все топ-лидеры", - поделилась спортсменка.

Напомним, ранее стало известно, что женская сборная России вернула максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира. 

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Теги: Кубок мира по биатлону
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