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Болельщики шлют открытки с "Жемчужиной Сибири" друзьям по всему миру

09:16 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: «Жемчужина Сибири» восхитила волонтеров из Якутии

Богатый ассортимент почтовых открыток с символикой тюменского этапа Кубка мира по биатлону оценили болельщики, которые приехали в "Жемчужину Сибири". 

По информации, которой поклонники биатлона делятся в социальных сетях, представительство "Почты России" в Центре зимних видов спорта располагается в крытом шатре. Там можно приобрести открытку, поставить на ней тематический почтовый штемпель и отправить в любую точку мира. "Рекомендую! Можно отправить прямо оттуда себе или друзьям открытку, я всем знакомым разослал! Точно не помню сколько стоит, вроде 50-55 рублей за открытку, прям там же заполнить можно", - рассказал тюменец Ильдар Галимов.

Помимо "Жемчужины Сибири", открытки с символикой тюменского этапа Кубка мира по биатлону продаются в отделениях почтовой связи в областном центре. Тираж - 3 тыс. экземпляров.

Директор УФПС Тюменской области Андрей Ершов пояснил, что это не первый случай, когда филиал "Почты России" поддерживает спортивные соревнования. "В 2016 году мы выпускали открытки и конверты, посвященные чемпионату Европы по биатлону и чемпионату мира по зимнему плаванию. Оба мероприятия проходили в Тюмени", - сообщил он.

Дарья Казакова

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Теги: болельщики , Кубок мира по биатлону , открытки , Почта России
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