"Жемчужина Сибири" восхитила волонтеров из Якутии

Фото ИА "Тюменская линия"

Двести волонтеров работают на финальном этапе Кубка мира по биатлону, который продолжается в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" специалист Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Наталья Илимбаева.

"Сто пятьдесят добровольцев - тюменцы, остальные - из других регионов России, и даже из-за рубежа. Есть люди из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила. Восемь человек приехали из Якутии. На тюменском этапе Кубка мира по биатлону работают и три волонтера "серебряного возраста", в том числе 67-летний доброволец из Республики Беларусь", - рассказала Наталья Илимбаева.

По ее словам, 40 волонтеров помогают судьям соревнований, 26 добровольцев сопровождают спортсменов, остальные работают с болельщиками. Набор волонтеров на тюменский этап Кубка мира по биатлону был объявлен два года назад. Конкурс составил 3 человека на место.

"Все волонтеры, работающие в "Жемчужине Сибири", независимо от исполняемых функций, прошли специальное обучение и стажировку на тестовых соревнованиях. Основные темы занятий - межкультурные коммуникации, этикет, командные тренинги", - отметила Наталья Илимбаева. Тюменские волонтеры неоднократно получали благодарности от спортсменов, судей и болельщиков, а также от организаторов крупных международных спортивных турниров, в том числе от Международного союза биатлонистов, подчеркнула она.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы - фанаты биатлона, поэтому с большой радостью помогаем в проведении этапа Кубка мира в Тюмени, получая полезный опыт организации спортивных соревнований", - рассказали обозревателю "Тюменской линии" волонтеры из Якутии Галина Алексеева и Виктория Копылова, работники Чуропчинского института физкультуры и спорта.

Якутские волонтеры работали на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, на зимних Олимпийских играх и Паралимпиаде 2014 года в Сочи и других международных спортивных турнирах. У себя дома они тоже не сидят без дела - раз в четыре года в Якутии проходят Международные спортивные игры "Дети Азии".

"Тюмень - прекрасный город с богатой историей, о которой мы узнали, побывав на очень интересной экскурсии. Успели искупаться в горячем источнике. Нам очень понравилась "Жемчужина Сибири" - это просто супер! Здесь есть все необходимое и для спортсменов, и для зрителей", - поделились впечатлениями добровольцы из Якутии.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко