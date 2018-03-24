Шипулин объявил конкурс в Instagram для гостей "Жемчужины Сибири"

Антон и Луиза Шипулины. Фото из Instagram

Гоночный биб с автографами всей команды пообещал капитан мужской сборной по биатлону Антон Шипулин гостям тюменского Центра "Жемчужина Сибири" в своем Instagram.

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"Все вместе мы выберем самый оригинальный и творческий комментарий, автор которого получит мой биб с автографами всей команды! Еще один комментарий мы отметим отличной термокружкой BMW Motorsport от официального дилера BMW Craft в Екатеринбурге", - пообещал Антон Шипулин.

Спортсмен объявил бонус для тех, кто находится в Тюмени на этапе Кубка мира. Биатлонист призывает найти BMW с его именем на заднем стекле авто на "Жемчужине Сибири", сфотографироваться на его фоне и выложить фотографию у себя в Instagram с хэштегом #bmwkraftекатеринбург. В своем посте нужно выразить эмоции, которые вызывает поездка на соревнования по биатлону в Тюмени.

"Как и в первой части конкурса, мы выберем самый оригинальный ответ и его автор, выполнивший все условия, также получит от нас гоночный биб с автографами сборной", - обещают Шипулины.

Лина Орлова