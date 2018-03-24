В "Жемчужине Сибири" продолжается праздник большого биатлона, которого так ждали болельщики

фото ИА "Тюменская линия"

Атмосфера праздника в "Жемчужине Сибири" на этапе Кубка мира по биатлону дарит самые яркие впечатления болельщикам. Их здесь так много, что, кажется, на трибунах яблоку негде упасть.

Корреспондент ИА "Тюменская линия" Евгений Новоселов отправился на женскую спринтерскую гонку в качестве зрителя, чтобы пройти весь путь болельщика к крупным международным стартам.

Добраться из города до центра "Жемчужина Сибири" можно на своем транспорте, а также на специальных шаттлах. Они курсируют каждые 15 минут от СК Центральный и ЦОП Центр-дзюдо. Перед посадкой волонтеры сообщают болельщикам, когда отправится очередной автобус, также сколько в нем осталось мест. Стоячих мест в шатлах нет, как только он наполняется, отправляется в путь. Билет в одну сторону стоит 100 рублей. Дорога от СК Центральный занимает около часа.

На входе в биатлонный центр зрителей встречают другие волонтеры. Они объясняют, как пройти к трибунам, точкам с атрибутикой, палаткам с едой. Болельщик из Увата Маским рассказал, что сразу нашел все необходимое: "Никаких вопросов с логистикой не возникло. Все необходимые места находятся рядом, найти их не составляет проблем. До начала гонки я купил сувениры с эмблемой тюменского этапа Кубка мира".

Сувенирной продукции на соревнованиях действительно предостаточно. Работает много точек продажи атрибутики. Ассортимент впечатляющий: от магнитов и шоколада, до флагов, шарфов и спортивной одежды. Приобрести магнит можно от 50 рублей, дудка болельщика стоит 300 рублей, большая трещетка обойдется в 500 рублей.

Перекусить болельщики могут также в нескольких точках. Тюменские кафе и рестораны представляют богатый ассортимент продукции. От выпечки до блюд китайской кухни. Цены вполне демократичные. Самса стоит 50 рублей, хот-дог 100 рублей, тарелка плова 250 рублей, стакан глинтвейна - 150 рублей.

Погреться болельщикам предлагают в огромном теплом шатре, вмещающем до 800 человек. Здесь также можно перекусить, выпить, есть детская игровая зона, сувенирные точки.

Рядом с шатром находится тир "Калашников". Болельщики бесплатно могут пострелять из лазерной биатлонной винтовки, сделать фотографию с оружием.

Смотреть за гонками можно с четырех трибун. Самый лучший обзор с трибун " A" и "В". Здесь отлично просматривается старт, финиш и стрельбище. Билеты на эти места были раскуплены за долго до начала состязаний. Чуть хуже обзор с трибун С и D, но рядом установлены большие экраны, на которых идет трансляция гонки. Также доступны для болельщиков места на трассе.

За полчаса до женской спринтерской гонки трибуны заполнены. Много флагов, преимущественно российских. У некоторых биатлонисток были персональные болельщики. Егор из Тобольска приехал, чтобы поддержать красавицу из Италии Доротею Вирер.

"Считаю Доротею самой красивой представительницей современного биатлона. Не составило труда приехать из Тобольска, чтобы персонально поболеть за нее на этапе Кубка мира", - рассказал он. Доротея Вирер в итоге заняла седьмое место. Победу в гонке одержала Дарья Домрачева.

Отличную организацию для болельщиков и спортсменов, приехавших на заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, отметили перед стартом соревнований не только многочисленные болельщики, но и официальные лица, представители международной Федерации биатлона.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Новоселов