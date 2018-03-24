Тюменский "Прогресс" обыграл "Лосей" из IBU

фото ИА "Тюменская линия"

Товарищеский хоккейный матч между тюменской командой "Прогресс" и сборной Международного союза биатлонистов (IBU) "Лоси" состоялся в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Команду "Прогресс" по традиции возглавил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Сборную Международного союза биатлонистов на лед вывел первый вице-президент IBU Виктор Майгуров. Хоккейные дружины сыграли три периода по 15 минут по любительским правилам. Игра была достаточно жесткой и изобиловала острыми моментами у ворот обеих команд. В третьем периоде дело дошло и до буллитов, которые, впрочем, оказались безрезультатными.

Владимир Якушев, как всегда, хорошо проявил себя в роли нападающего - глава региона дважды поразил ворота соперников.

По словам Виктора Майгурова, товарищеские хоккейные встречи с командами организаторов этапов Кубка мира по биатлону уже стали доброй традицией IBU. Победой "Лосей" завершается примерно половина матчей, добавил он.

"Сборная Международного союза биатлонистов состоит из тренеров, сервисеров и других специалистов из разных стран. Эти люди на все этапы Кубков мира по биатлону берут с собой хоккейную форму. Нам нравится хоккей. Хотя, если судить по телетрансляциям, биатлон по популярности в России уже вровень с хоккеем, а иногда и обгоняет его", - сказал Виктор Майгуров в интервью обозревателю "Тюменской линии".

У "Лосей" была мечта - сыграть в хоккей в России, рассказал журналистам первый вице-президент IBU. "Эта мечта сбылась. Россия - хоккейная держава", - подчеркнул Виктор Майгуров.

По мнению Владимира Якушева, международный матч получился очень интересным для обеих команд.

"Хоть и говорят, что в спорте главное - не победа, а участие, на самом деле это не так. Потому что после первых пяти минут матча все об этом забывают, и начинается настоящая мужская игра, в которой хочется победить. Поэтому то, что наши сегодняшние соперники были иностранцами - не принципиально. "Лоси" оказались достаточно жесткими ребятами. Хорошо, что обошлось без травм, хотя один раз меня уронили", - отменил губернатор.

По словам Владимира Якушева, команда "Прогресс" еженедельно собирается на тренировки и активно участвует в чемпионате Тюменской области по хоккею. Сыгранность "Прогресса" отметил и Виктор Майгуров. Первый вице-президент IBU выразил надежду на то, что "Лоси" с "Прогрессом" еще встретятся.

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Евгений Бабенко