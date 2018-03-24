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Владимир Якушев: тюменский праздник биатлона вызывает яркие эмоции

15:55 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Владимир Якушев поблагодарил спортивных волонтеров

Финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проходит по плану. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, общаясь с журналистами после товарищеского хоккейного матча, которой сыграли тюменская команда "Прогресс" и сборная IBU.

"Единственная шероховатость - в первый день соревнований возникла некоторая напряженность с местами в автобусах, которые доставляют болельщиков из Тюмени в "Жемчужину Сибири". По сложившейся традиции большинство любителей биатлона приезжали на стадион на личных автомобилях, и мы приготовили огромную парковку. Но на этот раз многие предпочли общественный транспорт, поэтому возникла перегрузка. Мы быстро сориентировались в ситуации и выделили дополнительные автобусы. Других проблем с организацией соревнований и обслуживанием болельщиков не возникало", - рассказал губернатор.

По словам Владимира Якушева, самыми сложными для организаторов тюменского этапа Кубка мира по биатлону станут 24 и 25 марта. Это выходные дни, на каждый из которых приходится по две гонки. "В субботу и воскресенье в "Жемчужину Сибири" приедет гораздо большее количество людей. Но, думаю, мы к этому готовы", - сказал глава региона.

фото ИА "Тюменская линия"

Владимир Якушев высоко оценил роль тюменского малого и среднего бизнеса в обслуживании болельщиков. "Организация общественного питания для болельщиков - обязательное условие качественного проведения соревнований. В выходные дни это особенно важно", - подчеркнул губернатор.

Любая гонка на этапе Кубка мира вызывает множество ярких эмоций и оставляет очень сильное впечатление, отметил Владимир Якушев. "Мне кажется, несмотря на снегопад в первые дни, борьба была интересной", - подчеркнул глава региона.

admtyumen.ru

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров в интервью обозревателю "Тюменской линии" отметил хорошую организацию соревнований в "Жемчужине Сибири".

"От спортсменов и тренеров я слышал только положительные отзывы. Это самое главное. Спортсмены не кривят душой, они всегда говорят честно", - подчеркнул Виктор Майгуров.

admtyumen.ru

Напомним, 24 марта на финальном этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" состоятся мужская и женская гонки преследования. Мужчины стартуют в 17 часов, женщины - в 19 часов по местному времени.

Евгений Бабенко

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Теги: Виктор Майгуров , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , малый и средний бизнес , общественное питание , общественный транспорт
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