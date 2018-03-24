Биатлонисты выходят на старт в "Жемчужине Сибири"

Кубок мира по биатлону. Фото biathlonrus.com

Пасьюты среди мужчин и женщин пройдут 24 марта в "Жемчужине Сибири" в рамках Кубка мира по биатлону.

Первыми на старт выйдут мужчины, начало гонки — в 17 часов по местному времени. По итогам спринта в пасьют отобрались семеро спортсменов: Максим Цветков, Александр Логинов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Петр Пащенко, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В прямом эфире гонку покажут каналы "Матч ТВ" и "Евроспорт", пройдет онлайн-трансляция соревнований.

Женская гонка начнется в 19 часов.