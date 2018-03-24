Владимир Якушев поблагодарил спортивных волонтеров

admtyumen.ru

Волонтеры вносят неоценимый вклад в организацию финального этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Об этом заявил журналистам губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

"Я не знаю, что бы мы делали без волонтеров. Каждая гонка на таком огромном стадионе, как "Жемчужина Сибири" - это итог работы множества людей. Необходимо правильно распределить потоки зрителей, помочь спортсменам, а так же, учитывая специфику биатлона, обеспечить безопасность на стрельбище. Без добровольцев мы бы просто не справились. Огромная благодарность и низкий поклон всем волонтерам!", - подчеркнул Владимир Якушев, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Напомним, на финальном этапе Кубка мира по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" работаю 200 волонтеров, в том числе 150 тюменцев. В числе добровольцев -представители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила. Восемь человек приехали из Якутии. На соревнованиях трудятся и три волонтера "серебряного возраста", в том числе 67-летний доброволец из Республики Беларусь.

фото ИА "Тюменская линия"

Сорок волонтеров помогают судьям соревнований, 26 добровольцев сопровождают спортсменов, остальные работают с болельщиками. Набор волонтеров на тюменский этап Кубка мира по биатлону был объявлен два года назад. Конкурс составил 3 человека на место.

Тюменские волонтеры неоднократно получали благодарности от спортсменов, судей и болельщиков, а также от организаторов крупных международных спортивных турниров, в том числе от Международного союза биатлонистов.

"Мы - фанаты биатлона, поэтому с большой радостью помогаем в проведении этапа Кубка мира в Тюмени, получая полезный опыт организации спортивных соревнований. Тюмень - прекрасный город, а "Жемчужина Сибири" - это просто супер! Здесь есть все необходимое и для спортсменов, и для зрителей", - поделились впечатлениями с обозревателем "Тюменской линии" волонтеры из Якутии Галина Алексеева и Виктория Копылова.

фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, 24 марта на финальном этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" состоятся мужская и женская гонки преследования. Мужчины стартуют в 17 часов, женщины - в 19 часов по местному времени.

Евгений Бабенко