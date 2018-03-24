Гонка преследования началась на этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Французский спортсмен Мартен Фуркад первым вышел на старт гонки преследования на дистанции 12,5 км, которая началась в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону.

Первым из россиян и шестым по счету стартовал Максим Цветков. В гонке преследования по итогам спринта участвуют также российские спортсмены Александр Логинов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Петр Пащенко.

Напомним, женская гонка преследования на дистанции 7,5 км стартует в 18 часов 45 минут по местному времени. Первой стартует победившая в спринте белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко