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В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

10:20 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В Екатеринбурге взорвали башню. Фото РИА Новости

Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, взорвали в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил людей о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась. 

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция "Обнимем нашу телебашню" за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 

Жители города направляли президенту России Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.

23 марта три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штрафная санкция — 500 рублей.

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Теги: Екатеринбург

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