Костюмы из кинофильма "Тобол" остались в Тюмени

Тобольский воевода открыл выставку, посвященную кинофильму "Тобол", в Тюменском драматическом театре.

Она стала своего рода подарком от компании Solivs театру, который празднует 160-й день рождения. Выставку торжественно презентовал гостям продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

"Надеемся, что она будет работать до премьеры фильма, до октября 2018 года. Все костюмы из фильма мы оставили музею имени Словцова", - сказал он.

Олег Урушев подарил картину с видами Тобольска. "Фильм начинался с таких рисунков", - пояснил он. Продюсер рассказал, что в "Тоболе" снялись многие артисты драмтеатра, "Ангажемента" и театра кукол.

"Провинциальный артист редко снимается в кино, это был прекрасный опыт для меня. Курьезов было множество. Весна была ранней, снег сошел на две недели раньше, поэтому пришлось использовать искусственный снег. А мы узнали, что на него слетаются мухи и бабочки", - удивлялся актер Константин Антипов.

Актеры вспоминали, что массовка работала как профессионалы. Народные артисты часто предлагали свое видение режиссуру. На презентации выставки зрителями показали трейлер фильма, а лейтмотив "Тобола" исполнил певец Мансур Кабиров.

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Лина Орлова