up

24.03.2018 суббота

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени -9..-11 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Костюмы из кинофильма "Тобол" остались в Тюмени

20:07 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Тобольский воевода открыл выставку, посвященную кинофильму "Тобол", в Тюменском драматическом театре.

Она стала своего рода подарком от компании Solivs театру, который празднует  160-й день рождения. Выставку торжественно презентовал гостям продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

"Надеемся, что она будет работать до премьеры фильма, до октября 2018 года. Все костюмы из фильма мы оставили музею имени Словцова", - сказал он.

Олег Урушев подарил картину с видами Тобольска. "Фильм начинался с таких рисунков", - пояснил он. Продюсер рассказал, что в "Тоболе" снялись многие артисты драмтеатра, "Ангажемента" и театра кукол.

"Провинциальный артист редко снимается в кино, это был прекрасный опыт для меня. Курьезов было множество. Весна была ранней, снег сошел на две недели раньше, поэтому пришлось использовать искусственный снег. А мы узнали, что на него слетаются мухи и бабочки", - удивлялся актер Константин Антипов.

Актеры вспоминали, что массовка работала как профессионалы. Народные артисты часто предлагали свое видение режиссуру. На презентации выставки зрителями показали трейлер фильма, а лейтмотив "Тобола" исполнил певец Мансур Кабиров.

﻿
1 /

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выставка , Олег Урушев , Тобол , Тюменский драматический театр

Последние новости

20:17 Тюменский драматический театр отпраздновал юбилей
20:12 Андерс Бессеберг и Владимир Якушев поблагодарили любителей биатлона
20:07 Костюмы из кинофильма "Тобол" остались в Тюмени Фото
20:01 Тюменские мамочки чаще всего рожают в пятницу
19:49 Гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Кайса Мякяряйнен
19:34 Андерс Бессеберг: тюменский этап Кубка мира по биатлону организован отлично Фото
19:29 Традиционные учебные сборы по основам военной службы стартовали в Тюмени
19:04 Женский пасьют стартовал на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
18:47 Антон Шипулин занял третье место в зачете гонок преследования в Кубке мира
18:42 Петр Пащенко: старался работать на качество
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Андерс Бессеберг и Владимир Якушев поблагодарили любителей биатлона

Владимир Якушев: тюменские болельщики создают в "Жемчужине Сибири" атмосферу дружелюбия

Владимир Якушев поблагодарил спортивных волонтеров

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Аграрии Тюменской области готовы к посевной

ВТБ снижает ставки по ипотеке

"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

Общество

Тюменский драматический театр отпраздновал юбилей

Костюмы из кинофильма "Тобол" остались в Тюмени

Тюменские мамочки чаще всего рожают в пятницу

Спорт

Гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Кайса Мякяряйнен

Андерс Бессеберг: тюменский этап Кубка мира по биатлону организован отлично

Женский пасьют стартовал на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+