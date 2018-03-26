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На фестивале "Славянский базар" пели песни, водили хороводы и закликали весну

15:54 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Славянский базар". Фото ТРО партии "Единая Россия"

60 мастер-классов народных умельцев, 40 мероприятий детской программы, 10 интерактивных площадок и три фотозоны в течение двух дней провела "Академия семейного благополучия" на фестивале "Славянский базар-2018" в Тюмени.Об этом сообщила руководитель организации Марина Заватская.

Фестиваль - мероприятие ежегодное, в 2016 году он стал бронзовым призером форума социальных проектов региона. В 2018 году впервые прошел при поддержке фонда президентских грантов. Размер грантовой поддержки из президентского фонда составил 1 млн 721 тыс. рублей.

"Академия семейного благополучия" существует уже три года. Она образована в 2015 году и одной из главных своих задач ставит сохранение благополучия семьи на всех этапах ее развития. Во главу угла мы ставим все, что касается семьи, детей и отношений, - отметила руководитель организации. - Мы привыкли, что работать надо с неблагополучными семьями. Но зачем ждать, пока благополучные станут неблагополучными, чтобы с ними начать работать? В любой благополучной семье тоже бывают периоды, когда ей нужна помощь, поддержка, подсказка. То есть идея отсюда была, мы шли к этому давно, формулировали для себя. Отсюда и пришло название".

Такую точку зрения разделяет и приветствовавший гостей фестиваля секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

"Поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей входят в число приоритетов Тюменской области, - подчеркнул он. - "Единая Россия" поддерживает все законодательные инициативы, направленные на защиту института семьи, материнства и детства. В Тюменской области реализуется партийный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи", в рамках которого на личные средства, собранные членами и сторонниками партии, строятся дома для семей с пятью и более детьми. Уже построено девять домов для таких семей, в этом году планируется сдать еще четыре".

На площадке "Играй-город" гости фестиваля учились перемещаться на ходулях, разучивали заклички для больших и маленьких. В "Учебной палате" можно было узнать про то, какую одежду носили в Тобольской губернии, где в доме находились предметы силы и бессилия. В "Русском доме" дегустировали иван-чай, учились печь бездрожжевой хлеб, валять шерстяные игрушки.

В рамках фестиваля работала ярмарка. Здесь не только продавали готовую продукцию, но и расписывали кедровые игрушки, глиняные свистульки, рисовали дружеские шаржи, ткали на бердышке и рубили мазыкскую игрушку. На центральной площадке праздника пели песни, водили хороводы и закликали весну.

Первый праздничный день завершился славянской вечоркой. Гусляр из Кирова Виктор Дымов рассказывал детям сказки под гусли собственного изготовления. Также мастер-классы провели ведущий этнохореограф России Галина Емельянова и солист ансамбля "Оберег" Федор Степовой, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

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Теги: Андрей Артюхов , Марина Заватская , Славянский базар , фестиваль

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