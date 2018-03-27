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Нормы международного гуманитарного права необходимо пересматривать, считают эксперты 

09:21 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://infourok.ru/

Современные конфликты ставят под сомнение актуальность норм международного гуманитарного права, закрепленных в классических межгосударственных соглашениях и призванных регулировать поведение враждующих сторон в войнах международного характера.

Об этом написали историки и политологи ТюмГУ в рецензии, посвященной оценкам роли международного комитета Красного креста в послевоенные годы, в "Вестнике МГИМО-Университета".

Рецензируемая книга – труд историка из Университета Небраска-Линкольн Геральда Штайнахера. "Cовременные конфликты отличаются многообразием факторов, методов и средств ведения войны, – считает PhD, профессор кафедры новой истории и мировой политики ТюмГУ Галина Нелаева. – Поэтому в XXI веке, в период трансформации понятия "гуманитарная деятельность", тема пределов и возможностей гуманитарных организаций в условиях войны требует не только переосмысления роли неправительственных факторов в конфликтах и в международных отношениях в целом, но и заключения новых международных соглашений, которые бы регулировали данную деятельность. Назрела необходимость всестороннего рассмотрения положительных и отрицательных аспектов гуманитарной деятельности и тех политических решений, которые принимаются гуманитарными организациями".

По мнению эксперта, последние исследования, посвященные деятельности гуманитарных организаций, показывают, что зачастую эти организации не способствуют установлению мира и стабильности. Более того, они вносят хаос в процесс постконфликтного урегулирования, а в условиях войны гуманитарные организации часто не могут сохранить нейтральную позицию к сторонам конфликта и начинают выдвигать свои оценки происходящего, что ставит под сомнение необходимость их участия в оказании гуманитарной помощи, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: гуманитарные организации , нормы , ТюмГУ , эксперты

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