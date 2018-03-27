Объявлен прием заявок на битву стартапов

фото Тюменского технопарка

Отбор лучших инновационных бизнес-проектов пройдет в Тюмени в рамках недели инноваций InnoWeek-2018 в начале июня. Чтобы стать участником битвы стартапов, необходимо до 11 мая зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку.

Всего по итогам заочного этапа планируется отобрать около 100 проектов. Они станут участниками финала, где смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей и поездку в Кремниевую долину.

"В этом году "Битва стартапов" будет посвящена информационным технологиям, - рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. - По итогам прошлого года стало понятно, что около 70 процентов всех заявленных проектов было связано с применением информационных технологий. Кроме того, это полностью соответствует приоритетам развития региона: у нас реализуется программа поддержки IT-отрасли, в том числе направленная на привлечение перспективных команд. Сегодня мы предлагаем IT-компаниям и стартапам налоговые льготы, офисы и жилье для сотрудников, помощь в подготовке персонала, а также поддержку сбыта продукции".

К отбору приглашаются юридические, физические лица и команды, реализующие инновационные проекты в пяти направлениях: искусственный интеллект, информационная безопасность, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн и криптовалюты.

Партнерами мероприятия станут ведущие институты поддержки инноваций и венчурные фонды России, многие из которых год назад высоко оценили уровень представленных проектов: "Здесь было очень много проектов, которые не просто приятно удивляли, но даже шокировали результатами, многие проекты с выручкой, это достаточно редко для подобных мероприятий. Я предложил сегодня обсудить вопрос инвестиций компаниям пяти", - так комментировал итоги "Битвы стратапов-2017" управляющий инвестиционным пакетом ФРИИ Сергей Негодяев.

На вопросы об участии в "Битве стартапов" ответит куратор Алексей Томилов, телефон 8 (922) 002-09-42, е-mail: lobity@gmail.com, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка.