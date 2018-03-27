up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Объявлен прием заявок на битву стартапов

09:10 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменского технопарка

Отбор лучших инновационных бизнес-проектов пройдет в Тюмени в рамках недели инноваций InnoWeek-2018 в начале июня. Чтобы стать участником битвы стартапов, необходимо до 11 мая зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку.

Всего по итогам заочного этапа планируется отобрать около 100 проектов. Они станут участниками финала, где смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей и поездку в Кремниевую долину. 

"В этом году "Битва стартапов" будет посвящена информационным технологиям, - рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. - По итогам прошлого года стало понятно, что около 70 процентов всех заявленных проектов было связано с применением информационных технологий. Кроме того, это полностью соответствует приоритетам развития региона: у нас реализуется программа поддержки IT-отрасли, в том числе направленная на привлечение перспективных команд.  Сегодня мы предлагаем IT-компаниям и стартапам налоговые льготы, офисы и жилье для сотрудников, помощь в подготовке персонала, а также поддержку сбыта продукции".

К отбору приглашаются юридические, физические лица и команды, реализующие инновационные проекты в пяти направлениях: искусственный интеллект, информационная безопасность, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн и криптовалюты.

Партнерами мероприятия станут ведущие институты поддержки инноваций и венчурные фонды России, многие из которых год назад высоко оценили уровень представленных проектов: "Здесь было очень много проектов, которые не просто приятно удивляли, но даже шокировали результатами, многие проекты с выручкой, это достаточно редко для подобных мероприятий. Я предложил сегодня обсудить вопрос инвестиций компаниям пяти", - так комментировал итоги "Битвы стратапов-2017" управляющий инвестиционным пакетом ФРИИ Сергей Негодяев.

На вопросы об участии в "Битве стартапов" ответит куратор Алексей Томилов, телефон 8 (922) 002-09-42, е-mail: lobity@gmail.com, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: гранты , заочный этап , конкурсы , стартапы , Тюменский технопарк

Последние новости

10:49 Выставка работ воспитанников изостудии "Фантазия" работает в институте культуры
10:38 Тюменцам расскажут о занимательной палеонтологии
10:27 На Ямале из-за метели закрыли три автозимника
10:16 В Тюменской области во время пожара погибли два ребенка
10:05 В Тюмени парковка на улице Герцена станет платной со 2 апреля
09:54 Митрополит Димитрий благословил космонавтов на полет к МКС
09:43 Груженый щебнем состав сошел с рельсов под Екатеринбургом Фото
09:32 Финал конкурса "ВЗДумай" примет Тюмень
09:21 Нормы международного гуманитарного права необходимо пересматривать, считают эксперты 
09:10 Объявлен прием заявок на битву стартапов
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

Общество

Выставка работ воспитанников изостудии "Фантазия" работает в институте культуры

Тюменцам расскажут о занимательной палеонтологии

На Ямале из-за метели закрыли три автозимника

Спорт

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

Происшествия

В Тюменской области во время пожара погибли два ребенка

Груженый щебнем состав сошел с рельсов под Екатеринбургом

В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+