Юная тюменка стала лучшей на соревнованиях по автомоделированию

фото ДТиС "Пионер"

Воспитанница кванториума Дворца творчества и спорта "Пионер" Юлия Самойленко стала четырехкратным чемпионом Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе. Соревнования проходили в ишимском спорткомплексе "Юность" 17-18 марта.

Как сообщают организаторы, первенство области проводилось в пяти номинациях. Одного шага не хватило Юлии Самойленко для того, чтобы стать абсолютным победителем чемпионата. Спортсменка одержала победу в классах РЦЕ-10, РЦЕ-12, ДТМ сток, РЦБ. В классе моделей ДТМ Юлия заняла второе место, пропустив вперед представителя Миасса.

Всего в соревнованиях приняли участие 26 участников, 17 спортсменов, девять тренеров и механиков, шесть судей из Тюмени, Омска, Миасса, Златоуста, Сургута, Ноябрьска, Ишима. В командном зачете лучший результат показали ишимские моделисты, второе и третье места у коллективов из "Пионера" и "Техноскаута". Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждены спортивными медалями и дипломами, команды-победительницы - кубками и дипломами.