Ишимские школьники вернулись с форума "Шаг в будущее" с наградами

Пять учеников из Ишима успешно выступили на Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в Москве.

Первое место привез на родину десятиклассник школы № 8 Артем Старокоров. Он представил работу о том, как использовать автомобильные покрышки для получения нефтяного сорбента и его дальнейшей утилизации.

Серебро завоевал его одноклассник Рудик Акопян, который рассказал, как с опасными веществами и предметами может на удалении работать мобильный робот-манипулятор.

Третье место досталось сразу нескольким молодым исследователям: десятикласснице школы № 1 Виктории Валейшо с работой по прикладной математике об одном инварианте N-мерного прямоугольного параллелепипеда, 11-класснику школы № 8 Михаилу Пачганову, который представил модель портативной солнечной батареи, и ученику 11 класса той же школы Владимиру Яковлеву с моделью аппарата для озонирования воздуха.

Отметим, что форум-выставка "Шаг в будущее" – главная инновационная площадка научной молодежи страны. В этом году форум был посвящен 165-летию со дня рождения выдающегося русского инженера, изобретателя, ученого Владимира Шухова, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

В жюри форума – более 100 докторов и 150 кандидатов наук. Тематика форума охватывает основные направления инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Соб. инф.