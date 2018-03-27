Митрополит Димитрий благословил космонавтов на полет к МКС

tobolsk-eparhia.ru

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий с преподавателями и студентами семинарии по приглашению космонавта Олега Артемьева посетил космодром Байконур.

21 марта с площадки "Гагаринский старт" состоялся запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" на Международную космическую станцию. В составе экипажа члены длительной экспедиции космонавт Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На Байконуре много лет сохраняется традиция освящать ракеты перед запуском. Накануне запуска "Союз МС-08" состоялось его освящение, которое в этом году совершил митрополит Димитрий. Перед полетом митрополит встретился с экипажем корабля и благословил космонавтов на полет.

Отметим, что командир корабля "Союз МС-08" Олег Артемьев по приглашению митрополита Димитрия в 2015 году побывал в тобольских духовных школах, встретился со студентами семинарии и учащимися православной гимназии, присутствовал на межрегиональном детском фестивале "Духовная песнь православной Сибири".

Участники делегации из Тобольска посетили музей истории космодрома Байконур, дома, в которых жили Юрий Гагарин и Сергей Королев, встретились с руководством и космонавтами Роскосмоса, а также присутствовали при запуске ракеты-носителя. Стыковка корабля "Союз МС-08" с МКС благополучно произведена 23 марта.

Николай Ступников