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Выезд на лед становится опасным для жизни

14:27 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Акция "Безопасный лед" стартовала в Тюменской области.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактическую работу с населением в местах массового выхода людей на лед.

Совместно с представителями полиции, администраций органов местного самоуправления и нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству выявляют нарушения, связанные с несанкционированным выездом автотранспорта на лед.

В связи с установившейся теплой погодой с 28 по 31 марта, инспекторы ГИМС проведут проверки санкционированных ледовых переправ действующих на территории Тюменской области.

Основное внимание специалистов будет обращено на структуру ледового покрытия переправ. После проведения обследования, для обеспечения безопасности на весеннем льду, сотрудники МЧС будут выдавать предписания о понижении грузоподъемности транспортных средств, осуществляющих движение через ледовые переправы, сообщает пресс-служба управления МЧС по Тюменской области. 

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Теги: лед , ледовые переправы , МЧС

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