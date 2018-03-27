Бастрыкин назвал возможную причину пожара в кемеровском ТЦ

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Замыкание электропроводки - наиболее вероятная причина возгорания в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Председателю Следственного комитета России доложили первые результаты расследования уголовного дела. На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Следователи допросили более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек. Потерпевшими признали более 30 человек, 15 погибших опознали родственники. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следствие уже получило доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.