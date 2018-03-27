Масштабный проект городского благоустройства реализуют в Тюмени

Сквер имени Льва Ровнина. Фото ИА "Тюменская линия"

Сквер им. Льва Ровнина и проезжую часть на ул. Николая Федорова благоустроят в Тюмени к октябрю 2018 года.

Яблоневый и грушевый цвет деревьев, зелень елей, лиственниц, аромат тополей и берез, в скором времени ощутят жители микрорайона Тюменский-2. В Сквере появятся детские площадки и скейт-лестница, фонтан и мемориал заслуженному геологу РСФСР Льву Ровнину, а близ масштабной парковой зоны пройдет дорога по ул. Николая Федорова.

Всего за полгода большой пустырь площадью почти 2 га от ул. Дмитрия Менделеева до ул. Николая Семенова станет той реализованной мечтой, которую вообразили сами местные жители. В 2018 году параллельные работы по благоустройству города проведут департамент дорожной инфраструктуры Тюмени и управа Восточного административного округа. Специалисты ведомств реализуют сразу два проекта одновременно: строительство четырехполосной дороги по ул. Николая Федорова и сквера от ул. Николая Федорова до ул. Дмитрия Менделеева.

"Стройки парковой зоны такого масштаба, к тому же совмещенной с производством дорог, до этой поры не было в Тюмени", - заверил руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомятин.

По его словам, в проекте сквера учтены все пожелания жителей, которые поступали на двух общественных обсуждениях. Проектировщики готовили два проекта сквера, один из них приняли жители Восточного административного округа. Его доработали, а в середине апреля 2018 года придет очередь подрядных торгов. "Мы в стадии муниципального заказа. Подведем итоги в мае, а в конце мая уже выйдем на работы", - пояснил Александр Сухомятин.

По территориям сквер разделен на несколько зон: мемориальная зона с более тысячей насаждений, площадки со спортивными тренажерами, площадки для младшего и подросткового возраста.

"На возрастную группу 12-14 лет не так много малых архитектурных форм – мы учли это в данном сквере. Также будет скейт-парк с равноуровневой дорожкой. В сквере появится и тихая зона, окруженная кустарниками, чтобы можно было посидеть, отдохнуть, почитать книжку. Будет фонтан, а также мемориальная зона, посвященная Льву Ровнину", - рассказал глава управы округа.

Концепцию озеленения придумали тюменцы: по ул. Николая Федорова и в сквере Льва Ровнина деревья рассадят по пожеланиям местных жителей. Вдоль ул. Николая Федорова по обеим сторонам дороги посадят тополя, за ними – осины. В мемориальной зоне сквера высадят ели и лиственницы, по дорожкам – груши и яблони, будут также березовые зоны. "В сквере им. Ровнина будут разные растения, но обязательно сибирского региона. Когда деревья разрастутся, будет очень хорошо – большой уютный парк", - заверил он.

Александр Сухомятин обратил внимание, что строительство сквера совпало с двумя большими юбилеями: в 2018 году отмечается 70-летие областной геологии и 90-летие Льва Ровнина.

"Когда мы планировали мероприятия по благоустройству, утвердили название сквера в честь Льва Ровнина. Так совпало, что в 2018 году его девяностолетие, и как раз мы успеваем реализовать проект", - пояснил глава Восточного округа Тюмени.

Лина Орлова