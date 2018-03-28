Разработка тюменского ученого эффективно помогает пациентам с травмами

Разработка тюменского ученого. Фото пресс-службы Тюменского ГМУ

Устройства для хирургического лечения позвоночника, с помощью которых врачи успешно ставят на ноги пациентов с тяжелыми травмами и патологиям, разработали в Тюменском медуниверситете.

Метод транспедикулярной фиксации, широко распространенный при выполнении операций на позвоночнике, стал золотым стандартом в мировой практике хирургического лечения пациентов с травмами и патологиями опорно-двигательного аппарата. Успех таких операций во многом зависит от конструкции имплантируемых устройств, позволяющих надежно фиксировать поврежденный участок позвоночника – специальных металлических фиксаторов.

Разработкой и усовершенствованием этих конструкций несколько лет занимается доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с курсом детской травматологии Тюменского государственного медицинского университета Константин Сергеев.

Суть метода фиксации состоит в ведении в позвонки винтов и соединение их между собой в особую систему, которая скрепляет позвонки между собой. Хирурги используют различные по конструкции, конфигурации и техническим свойствам фиксаторы. Однако наряду с плюсами, они имеют существенный минус, поскольку могут вызвать у пациента осложнения, связанные с возможностью фиксаторов мигрировать, деформироваться и даже подвергаться так называемым усталостным переломам.

"Чтобы совершенствовать этот метод, мы разработали свои фиксаторы, которые в большей степени отвечают нашим специфическим условиям труда и позволяют делать операции без дополнительных сложных вмешательств", - рассказал Константин Сергеев.

Фиксаторы, разработанные под руководством профессора, отличаются особым дизайном. При их изготовлении используется высококачественный биоинертный титановый сплав, который прошел проверку с использованием современных методов дефектоскопии. Они удобны в использовании, обладают повышенной прочностью.

"Это эргономичный инструмент, это точность и несложность введения винта в позвонок, что является ключевым этапом операции. Винты, благодаря их конструкции, обладают свойством и самонарезываться и самоцентрироваться в нужном месте позвонка и, даже не имея большого опыта, можно рассчитывать на то, что операция пройдет достаточно успешно", - отметил Сергеев.

Операции с использованием таких фиксаторов успешно применяются хирургами Тюменской ОКБ №2 и Медико-санитарной части "Нефтяник". Этот метод показан прежде всего при травмах и для лечения дегенеративных заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков. Применение конструкций позволяет проводить малоинвазивные, малотравматичные операции, существенно уменьшать болевой синдром и значительно сокращать период реабилитации пациентов.