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Свежесть и экологичность – приоритет современных покупателей

12:20 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото «Пятерочки»

Потребление экологически чистых продуктов – один из трендов современности. Большинство людей готовы менять свои привычки ради собственного здоровья.

Так, по результатам опроса, который провели аналитики Nielsen, 62% россиян готовы поменять свои привычки, 49% потребителей хотят покупать экологически чистые продукты, но не делают этого из-за высокой цены. И только 12% опрошенных покупателей в России регулярно приобретают экологические чистые продукты.

При выборе таких продуктов 58% россиян готовы отказаться от привлекательного дизайна упаковки. Большинство опрошенных также пренебрегают брендом и типом упаковки ради сохранения окружающей среды.

Покупатели становятся более внимательными и к составу продукта. В России 40% респондентов "всегда" читают информацию на этикетке перед покупкой, еще 49% "иногда" читают состав. При этом такие заявления на упаковке, как "полностью натуральный продукт", "органик", "свежий продукт" и другие, влияют на положительное решение о покупке у 29% опрошенных и в "некоторой степени" оказывают воздействие на  55% респондентов.

Наибольшим доверием пользуются такие надписи, как "свежий продукт" (им верят 20%), "низкое содержание натрия и солей" (20 %), "низкое содержание сахара" (16 %) и "низкая калорийность" и "органик" (по 14 %).

Стоит отметить, что еще десять лет назад мы твердо знали, что самые свежие продукты продаются только на рынке. Однако сегодня ситуация поменялась в лучшую сторону и все необходимое можно купить рядом с домом. Особенно удобными стали набирающие популярность магазины крупных торговых сетей, расположенные в шаговой доступности от жилых домов. К примеру, универсамы "Пятерочка" есть сегодня практически в каждом районе, а свежесть продуктов в этой торговой сети является одним из главных принципов работы.  

Во всех магазинах "Пятёрочка" имеется зона "фреш", которая пользуется особой популярностью среди покупателей. За тем, чтобы в этом отделе продукты всегда были свежими, следит директор по свежести  – сотрудник, который регулярно проверяет товарный вид , сроки годности и качество товаров. Торговая сеть прикладывает все усилия, чтобы продукты на полках соответствовали запросам потребителей.

"Я постоянно обращаю внимание на сроки годности, каждое яблочко и огурчик проверяю, чтобы было все свежее. И хожу только в проверенные магазины", - отметила покупательница универсама "Пятёрочка" Ирина.   

Стоит отметить, что свежесть и экологичность продуктов нередко ассоциируется с местными производителями. Ведь чем меньше времени уходит на доставку, тем больше вероятность сохранности полезных веществ в продуктах. Кроме того, локальная продукция вызывает больше доверия у тюменцев. Так, в ассортименте "Пятерочки" доля местных производителей составляет порядка 30%.

"Сегодня с нашим ритмом жизни это очень удобно. Мы всей семьей давно перешли на правильное питание, стараемся покупать свежие фрукты, овощи и зелень каждый день на нашем столе, берем молочку от наших тюменских заводов. Знаем, что молоко и сметана с коротким сроком хранения – самые полезные. И нам не нужно ехать в большой гипермаркет в другой район, чтобы купить все, что нужно -  можно после работы забежать в магазин у дома и все купить", - поделились покупатели "Пятерочки" Светлана Евгеньевна и Николай Андреевич Симаковы.

Любовь Голышева

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Теги: Пятерочка

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