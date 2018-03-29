На портале госуслуг одним платежом можно погасить все штрафы

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На Едином портале госуслуг можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки.

Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел "Автоштрафы", указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты. Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере. Сервис "Мультиоплата" реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений. "Мультиоплата" как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тыс. мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей", - отметил директор по электронному правительству ПАО "Ростелеком" Михаил Бондаренко.

В ближайшее время через сервис "Мультиоплата" можно будет оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении "Госуслуги", сообщает пресс-служба "Ростелекома".