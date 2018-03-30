В Доме Машарова зазвучат бардовские песни

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Музыкальная гостиная "Здравствуйте, люди!" начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 31 марта 17 часов.

Как сообщают организаторы, всех желающих приглашают послушать теплые и добрые композиции в исполнении ансамбля авторской и бардовской песни "Автограф". Ансамбль является лауреатом знаменитого Грушинского фестиваля, Зимнего бардовского в Тюмени и многих других.

В репертуаре талантливых ребят есть песни авторов-классиков и современных бардов.

Стоимость билета 200 рублей.