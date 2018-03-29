В областном бизнес-инкубаторе заслушали потенциальных резидентов

Областной бизнес-инкубатор. Фото ИА "Тюменская линия"

Восемь проектов представили экспертам первого в 2018 году совета претенденты на размещение в областном бизнес-инкубаторе Западно-Сибирского инновационного центра.

По словам исполнительного директора тюменского технопарка Александра Сакевича, по числу заявок совет был многочисленным.

"Обычно мы собираем пять-шесть проектов на совете. Не все проекты были проработаны, не все обладали составом сбалансированных команд, где есть и технические специалисты, и специалисты по развитию проектов. В этом отношении мне понравился проект "Спутник" - в нем очень сильная маркетинговая составляющая. Несмотря на то, что у них непростая задача, их команда вселяет уверенность в достижении результата", - высказал мнение Александр Сакевич.

"Спутник" - это тендерная информационная система объединения заказчиков и исполнителей работ, которую представила команда производственной компании "Техновек". "Суть системы – мы создаем нишевую площадку, на которой заказчик может найти подрядчика", - резюмировал маркетолог "Техновека" Владимир Паденко.

Программный продукт с полным циклом автоматического управления компанией BiCRM презентовала его автор Светлана Самойлова. В составе ее команды четыре специалиста по маркетингу. Стартаперы предложили новую систему с интеграцией других программ (1С, IP, смс, рассылка e-mail, сайты госуслуг). BiCRM обеспечит полную поддержку предпринимателю. Разработчики уверены, что программа составит конкуренцию таким CRM-системам, как "Битрикс-24", "Амо", Roistat, Terrasoft. Для реализации проекта стартаперы просят дать помещение в 15-20 кв. м и обеспечить юридической и консультативной помощью.

Компания ООО "Когнитив-Тюмень" выступила с предложением, не имеющим аналогов: создать систему мониторинга городской инфраструктуры с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения Cognitive City. Искусственный интеллект поможет миллионникам в борьбе с пробками, будет востребован на мировом рынке, считают представители.

"Это уже не молодая компания, но мы ставим для себя цели, чтобы такие компании появлялись в Тюмени. Поработав в таких компаниях, многие ребята захотят открыть собственные IT-компании. Поэтому мы всячески поддерживаем, чтобы крупные компании открывали здесь центры разработок", - сказал Александр Сакевич.

Областной бизнес-инкубатор. Фото ИА "Тюменская линия"

Три проекта представили разработчики оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса. Александр Сакевич выделил проект по созданию антивибрационной компоновки для строительства разветвленных скважин сверхмалого диаметра и радиуса кривизны московских разработчиков ООО "Перфобур". "К сожалению, они на стадии НИОКРа, что довольно рискованно", - высказывал он общее мнение экспертов.

Свои бизнес-идеи представили также компании "СК Эдвайс" ("Умный домофон") и "ЭкоБиоТех" (комбинированный дерево-алюминиевый профиль). Комментарии всем новаторам дали ведущие тюменские эксперты. В ходе совета эксперты выставляли баллы по критериям оценки.

"В некоторых случаях команда еще совсем молодая и даже не доросла до офиса. В таких случаях мы помогаем с помещением. Но большинство ищут не этого. Авторы проектов просят в технопарке поддержку продвижения, поиск инвестиций, поиск потенциальных заказчиков", - заключил Александр Сакевич.

Обработка данных займет около трех дней, после чего итоги опубликуют на сайте Западно-Сибирского инновационного центра. Заявок поступает много, поэтому эксперты решили созвать следующий совет в конце апреля.

В завершении совета он сообщил, что компания ООО "Терратек Инжиниринг" присвоили статус резидента бизнес-инкубатора в связи с регистрацией юридического лица в Тюмени. Двум компаниям из числа действующих резидентов пришлось покинуть бизнес-инкубатор - исключили курганские предприятия "Сенсор" и "Медицинская техника и системы".

"Сенсор" уже мог бы развернуть производство, но что-то не пошло. Финансирование они так и не получили по субъективным причинам. "Медицинская техника и системы" не нашли отклика от нашего нейроцентра – специалисты не заинтересовались разработкой, инвесторы считают, что она уже немного устарела", - обосновал причины Александр Сакевич.

Областной бизнес-инкубатор. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова