В Тюменском районе будут выращивать грибы, а в Исетском разливать кумыс

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 170 инвестиционных проектов реализуется на разных стадиях готовности в АПК Тюменской области.

Как отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, наряду с крупными производителями проявляет активность малый и средний бизнес, разрабатывая и внедряя проекты по модернизации производства, реконструкции и расширению производственных мощностей своих предприятий, открывая новые производства.

"Например, в Тюменском районе планируют выращивать и перерабатывать грибы", - отметил он.

Малый бизнес на селе действительно демонстрирует активность и изобретательность. В Исетском районе планируется производства кумыса по международным стандартам, в Бердюжском планируют ввести крупный цех по производству плавленого сыра, в Викуловском – коптильный цех. А в Омутинском районе осенью 2017 года посеяли первый озимый чеснок – плодоовощное хозяйство решило заняться этим новым для тюменского села направлением.

Заметен, по словам Владимира Чейметова, интерес инвесторов к животноводству. Есть несколько проектов в сфере овцеводства, кролиководства, коневодства.

Сразу несколько десятков предприятий и индивидуальных предпринимателей вкладывают средства в разведение крупного рогатого скота мясного направления. Предприниматели закупили скот в основном пород обрак и герефорд и уже получают приплод. Уже действующие фермы закупают улучшенный племенной скот.

Предполагается, что до 2020 года в рамках этих проектов в АПК Тюменской области будет вложено около 38 млрд инвестиций. Планируется создать около 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Борис Олейник