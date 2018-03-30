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Заслуженный геолог России призвал тюменских ученых внимательнее отнестись к торфу

09:21 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.lamatorf.ru

Рассматривать торф не только как органическое удобрение призвал участников Форума недропользователей-2018 заслуженный геолог России Александр Каменских.

Он напомнил об огромных запасах этого полезного ископаемого на территории Тюменской области. "Очень важные исследования в свое время проводились в Ленинграде, была лаборатория, которая занималась изучением торфа как химического сырья. Были получены уникальные результаты, но во время Великой Отечественной войны они были потеряны. Я бы советовал нашему индустриальному университету, химическим лабораториям заняться исследованием торфа как химсырья для производства различных материалов", - обратился Александр Каменских к присутствующим.

Геолог обратил внимание недропользователей на особые свойства сапропеля, которым также богата Тюменская область. "Это не только высококачественное удобрение, но и раскислитель кислых почв, а таких почв достаточно на юге региона. Рекомендую предпринимателям обратить на это особое внимание, потому что сапропель будет востребована", - рассказал он.

Дарья Казакова

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Теги: геологи , добыча полезных ископаемых , недропользование , сапропель , ТИУ , торф

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