Джентльмены неудачи: нелепые преступления от полиции Югры

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Самые нелепые преступления, совершенные в Югре, составила полиция в преддверии международного Дня смеха. Подборку курьезных преступлений и невезучих злоумышленников собрала пресс-служба УМВД по ХМАО – Югре.

Колбаса в подарок

В полицию Урая поступило сообщение о краже ростовой куклы колбасы из магазина мясных продуктов. Полицейские установили, что кражу совершил мужчина, покупавший билет на поезд, в соседнем помещении похитил рекламный костюм. Такой необычный подарок он преподнес своему трехлетнему ребенку. Стражи порядка вернули имущество законным владельцам.

Зубной протез как улика

Непростительную ошибку, которая грозит пятью годами лишения свободы, допустил 32-летний воришка из Сургутского района. При похищении мотокультиватора, бензопилы и ящика с инструментами в дачном домике, на полу он оставил свой зубной протез.

Служебная собака взяла след и через несколько метров привела полицейских к справке об освобождении из мест лишения свободы, которую вор-неудачник также потерял, убегая с места происшествия. При предъявлении весомых улик, злоумышленник признался в содеянном.

Угонщики-неудачники

В Нягани молодые люди решили угнать автомобиль "Ока". Ночью они очистили машину от снега и попытались завести. После нескольких неудачных попыток, они решили толкать автомобиль. Спустя почти полкилометра, угонщики-неудачники бросили отечественную легковушку. О том что, в "Оке" отсутствовал аккумулятор, парни узнали от сотрудников полиции, чему были крайне удивлены.

Ценитель прекрасного

В полицию от жителя Нягани поступило сообщение о краже цветов из подъезда. Совершение "дерзкого" преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина долгое время выбирает растения, после чего забрав пару горшков, подушку из детской коляски и банку краски скрывается с места. С его слов, он хотел сделать приятное своим родным.

Дверь для "Лады"

Житель Советского района похитил двери от отечественного автомобиля, чтобы отремонтировать свое транспортное средство. Не найдя детали на "Ладу", в одном из дворов, он увидел автомобиль аналогичной марки. Отбуксировав его, он демонтировал детали, поставил их себе.

Видео из-под плинтуса

В дежурную часть полиции Радужного поступило сообщение от обеспокоенных жильцов. Они сообщали, что в одной из квартир соседи ходят с видеокамерами. Технику они опускают к ним на шнурках и осуществляют съемку из-под плинтуса.