Тюменка прописала в своей квартире более сотни мигрантов

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35-летняя жительница Тюмени прописала в квартире, где проживала с матерью и тремя детьми, 102 мигранта.

Расследованием установлено, что тюменка с 7 ноября по 14 декабря 2017 года через МФЦ направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в квартиру 102 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Казахстана.

При этом женщина не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания. Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Ленинского округа Тюмени.