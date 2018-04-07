Тюменцев приглашают на празднование Вороньего дня

Тюменцев приглашают на празднование Вороньего дня. Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

На традиционный весенний праздник "Вороний день" приглашают жителей Тюменской области. Он пройдет на территории областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) 15 апреля, начало в 14 часов.

Об истории и традициях празднования Вороньего дня гостям расскажет обрядовое действо. Узнать о культуре северных народов все желающие смогут на выставке декоративно-прикладного творчества "Северные узоры", где можно приобрести на память изделия из меха, бисера, кожи, бересты. Организаторы обещают провести дегустацию традиционных блюд северной кухни - ухи, бульона, вареного мяса, угостить ягодами, орехами, пирогами.

Запланирована концертная программа, а также показательные выступления спортсменов и мастер-классы по северному многоборью. Гостей праздника пригласят попробовать себя в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нарты, стрельбе из лука.

"Праздник пройдет в 25 раз, и если в первые десятилетия его посещали в основном коренные жители Севера, то в последние четыре года мы отмечаем всплеск интереса у гостей других национальностей. К нам приезжает много детей, в этот раз о желании посетить праздник уже сообщили около 150 школьников из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Демьянки, Увата. Готовятся приехать представители землячеств Югры и Ямала. Мы приглашаем всех желающих", - сообщила заместитель председателя Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Ирина Малых.

К месту празднования гостей доставят автобусом. Бесплатный рейс отправится от ДК "Строитель" в 13 часов, в обратном направлении - примерно в 16 часов 30 минут.

Татьяна Ковалева