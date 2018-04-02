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Тюменским сапропелем интересуются в Китае и Арабских Эмиратах

14:30 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото тюмень-органика.рф

Арабские Эмираты, Китай и Туркменистан заинтересовались тюменским сапропелем. Полезное ископаемое с высоким содержанием органических веществ и аминокислот иностранные компании хотят использовать как эффективный рекультивант для восстановления истощенных почв. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, консультант-эксперт ГК "Тюменский сапропель" Оксана Иващенко на форуме недропользователей-2018.

Она сообщила, что добычу сапропеля компания ведет в Ялуторовском районе на озере Непряк, в 6 км от села Старый Кавдык. Площадь водного зеркала на водоеме достигает почти 2 км, при этом расстояние от поверхности озера до месторождения составляет от 20 см до 1,5 метров. Добывают озерный ил гидромеханическим способом, используют только отечественное оборудование.

Особенность сапропеля с озера Непряк - в высоком содержании органического вещества, которое доходит до 54%. Гуминовые кислоты в его составе обладают бактерицидными и биоактивными свойствами, что в комплексе с аминокислотами позволяет обогащать почву и питать растения. Кроме того, это ископаемое безопасно в плане микробиологии и не содержит в себе паразитов, поэтому вредить сельхозугодьям не будет.

Помимо удобрения и рекультиванта, по словам Оксаны Иващенко, сапропель используется в медицине и ветеринарии, в косметологии и нефтедобыче. Пока что тюменская компания специализируется на создании органического удобрения из сапропеля, но уже разрабатывает рецептуру почвосмесей и грунтов, а также планирует использовать его как кормовую добавку и консервант для комбикормов.

Из проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, она отметила то, что многие люди незнакомы с полезными свойствами этого ископаемого и не знают о его преимуществах перед привычными всем минеральными удобрениями и навозом. К числу этих преимуществ кандидат наук отнесла экологическую безопасность и долгоиграющий эффект от использования - по некоторым данным он может длиться до 7-8 лет в зависимости от интенсивности использования земли.

"Мы ведем экспериментальные исследования по применению сапропеля для рекультивации свалок твердых бытовых отходов с предотвращением распространения отравляющих веществ во внешнюю среду, для нейтрализации захоронений опасных отходов животноводческих и птицеводческих предприятий, для очистки территорий, загрязненных нефтепродуктами", - пояснила эксперт. 

Объем инвестиций в производство составил 80 млн рублей. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области, его сопровождают департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, а также фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Дарья Казакова

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Теги: инвестиционное агентство , недропользование , новые производства , полезные ископаемые , сапропель , сельское хозяйство , экспорт , Ялуторовский район

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