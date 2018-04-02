Участники Тотального диктанта получат специальные ручки

фото Почты России

4 тыс. ручек доставила Почта России в Тюменскую область, чтобы участники акции "Тотальный диктант" смогли написать текст, а члены экспертной комиссии проверили их работы.

Посылки с ручками в область были доставлены за два дня. Такая скорость стала возможной благодаря модернизации инфраструктуры Почты России, планомерному обновлению почтового транспорта, внедрению передовых технологий обработки отправлений.

"За последний год в Тюменском филиале Почты России обновился автопарк, в Тюмени и Тобольске открыты участки курьерской доставки (УКД), а в Тюменском магистрально-сортировочном центре внедрено новое программное обеспечение. Логистические возможности предприятия и широкая сеть отделений позволяют доставлять отправления в кратчайшие сроки в любую точку региона", – отметил диктор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

В целом в рамках проекта Почта России доставляет 225 тыс. ручек по всей территории страны от Камчатки до Калининграда по специально организованным маршрутам, самый длинный из которых – более 10 тыс. км. Для обеспечения логистики проекта задействованы все виды транспортных средств. Посылки с ручками едут автомобилями, летят самолетами, мчатся почтовым поездом и даже плывут на пароме во время переправы на остров Сахалин. Всего в доставке участвуют около 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

фото Почты России

Напомним, Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2017 году проект "Тотальный диктант" собрал более 200 тыс. русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тыс. человек. Мероприятие пройдет 14 апреля, сообщает пресс-служба Почты России.