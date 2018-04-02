up

2.04.2018 понедельник

USD 57,2649

EUR 70,5618

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В лесу под Тюменью тушили условные пожары

18:58 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские пожарные готовятся к пожароопасному периоду. Фото 72.mchs.gov.ru

Сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области провели совместные учения с патрульной группой "ЛесПаркХоза" по тушению лесного пожара.

По легенде учений патрульная группа "ЛесПаркХоза" обнаружила возгорание в лесу и сообщила по номеру "101". На момент прибытия подразделений 32 отряда ФПС площадь условного пожара составляла 300 кв. м.

При проведении учений был задействован вездеход "Петрович". Работали также специальные пожарные автомобили, тушение условного "пожара" проводилось с использованием переносных и стационарных лафетных стволов.

Тюменские пожарные готовятся к пожароопасному периоду. Фото 72.mchs.gov.ru

Как отметил заместитель начальника службы пожаротушения начальник дежурной смены 32-го отряда Сергей Старосветов по окончании учений, подразделения гарнизона пожарной охраны города Тюмени с поставленной задачей справились в полном объеме, он оценил действия личного состав как удовлетворительные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: лесные пожары , учения

Последние новости

20:11 Тюменский этап олимпиады "Менделеев" пополнится строительным профилем
19:47 Тюменский "Рубин" провел первую тренировку после паузы
19:35 Тюменские "Потеряшки" ищут волонтеров
19:23 Тюменский велогонщик взял третье золото в групповой гонке в Ялте
19:17 В Тобольске состоится третья "Конструктория" Фото
19:14 В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ
19:11 Школьников "Ломоносовского обоза" умоют тюменской нефтью Фото
18:58 В лесу под Тюменью тушили условные пожары Фото
18:47 В Салехарде бродячие собаки напали на ребенка
18:35 Тюменских благотворителей приглашают на фотоконкурс "ОБЪЕКТИВная благотворительность"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Владимир Якушев: Россия гордится трудовыми подвигами геологов

Политика

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Экономика

Тюменская компания получит заем Фонда развития промышленности

Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей

В Западную Сибирь идет баженовская свита

Общество

Тюменский этап олимпиады "Менделеев" пополнится строительным профилем

Тюменские "Потеряшки" ищут волонтеров

В Тобольске состоится третья "Конструктория"

Спорт

Тюменский "Рубин" провел первую тренировку после паузы

Тюменский велогонщик взял третье золото в групповой гонке в Ялте

Старт областной зарядке дадут на Цветном бульваре

Происшествия

В Салехарде бродячие собаки напали на ребенка

У жителя Салехарда конфисковали катер за ловлю сибирского осетра

В Тюменском районе призывника оштрафовали на сто тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+