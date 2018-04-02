В лесу под Тюменью тушили условные пожары

Тюменские пожарные готовятся к пожароопасному периоду. Фото 72.mchs.gov.ru

Сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области провели совместные учения с патрульной группой "ЛесПаркХоза" по тушению лесного пожара.

По легенде учений патрульная группа "ЛесПаркХоза" обнаружила возгорание в лесу и сообщила по номеру "101". На момент прибытия подразделений 32 отряда ФПС площадь условного пожара составляла 300 кв. м.

При проведении учений был задействован вездеход "Петрович". Работали также специальные пожарные автомобили, тушение условного "пожара" проводилось с использованием переносных и стационарных лафетных стволов.

Тюменские пожарные готовятся к пожароопасному периоду. Фото 72.mchs.gov.ru

Как отметил заместитель начальника службы пожаротушения начальник дежурной смены 32-го отряда Сергей Старосветов по окончании учений, подразделения гарнизона пожарной охраны города Тюмени с поставленной задачей справились в полном объеме, он оценил действия личного состав как удовлетворительные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.