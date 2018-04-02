Футболисты "Тюмени" прервали серию неудач

фото ФК "Тюмень"

Со счетом 3:1 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Волгаря" из Астрахани в весенней части первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Подопечные Владимира Маминова в родных стенах добились волевой победы над соперником.

Наставник черно-белых сделал сразу шесть перестановок в стартовом составе по сравнению с гостевой встречей с "Химками" (0:1). В основе после долгого перерыва появились Павел Маслов, Альберт Богатырев и Никита Теленков. Возвращению последнего особенно были рады тюменские болельщики. Теленков из-за травмы не выходил на поле с 26 июля 2017 года.

Обе команды в начале поединка сражались за инициативу. Первый острый момент создали хозяева: Богатырев закрутил мяч с фланга в центр чужой штрафной, где Максиму Лауку не хватило самой малости, чтобы осчастливить зрителей стадиона "Геолога". На 22-й минуте гости заработали право на перспективный "стандарт". Владлен Бабаев пробил сильно и точно, но голкипер "Тюмени" Станислав Бучнев, показав чудеса реакции, отразил удар. Подбор оказался за полузащитником "Волгаря" Данилом Ящуком, который "вонзил" мяч в сетку неприятельских ворот – 0:1. Не прошло и минуты, как волжане соорудили еще один "железный" момент для гола. Снова на ударной позиции оказался Ящук, но в этот раз его подвела неточность. Затем сибиряки пришли в себя и стали нащупывать слабые места в оборонительных редутах гостей. Защита "Волгаря" поначалу справлялась с атаками команды Маминова, но позже все -таки дала сбой. Мощный навал черно-белых привел к голу Лаука, вышедшему в этой встрече на позиции центрального форварда. Стоит отметить, что к этому моменту у "Волгаря" было на одного игрока меньше, так как за пределами поля медицинскую помощь оказывали Ящуку. Он вскоре из-за травмы был заменен на Нику Пилиева. Рулевой хозяев тоже до перерыва произвел кадровую перестановку – Александр Ставпец вошел в игру вместо Богатырева. Второй тайм проходил полностью под диктовку черно-белых. Они регулярно создавали голевые моменты у владений бывшего вратаря екатеринбургского "Урала" Дмитрия Арапова. Голкипер гостей совершил несколько впечатляющих спасений. Арапов здорово сыграл в ближнем бою с Камилем Муллиным, а затем и вовсе парировал удар Ставпеца с пенальти.

Невезение в завершающей фазе атак не выбили тюменских футболистов из колеи. Они продолжали упорно идти вперед, а оборона "Волгаря" буквально трещала по швам. На 60 минуте Маслов мощно приложился по мячу с дальней позиции, а Чуканов в чужой штрафной изловчился трансформировать сильный прострел от Павла в гол – 2:1.

После этого "Тюмень" заиграла в нападении еще ярче и свободнее. Атаки сибиряков шли одна за другой, что в итоге воплотилось в третий забитый мяч. Артем Юсупов, вышедший на замену, выиграл верховую борьбу и пустил в прорыв по центру Чуканова. Русский итальянец дотащил мяч до чужой штрафной площади и мастерским ударом поразил нижний угол ворот Арапова – 3:1, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".