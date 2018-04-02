В Новом Уренгое горел торговый дом

МЧС России по Ямалу

Возгорание в торговом доме "21 век" произошло в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ямалу, в момент возгорания в здании не было посетителей, в торговом доме находился только охранник, который и вызвал пожарных.

Пожар был ликвидирован через 17 минут. Пострадавших нет. В результате пожара в вещевом отделе пострадали вещи на площади пять квадратных метров.

Наиболее вероятная причина пожара - неисправность электроприбора. Виновный и ущерб устанавливается.