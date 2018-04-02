У жителя Салехарда конфисковали катер за ловлю сибирского осетра

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Вступил в законную силу приговор, в соответствии с которым у браконьера из Салехарда конфискован катер, использованный для незаконной добычи сибирского осетра.

Как известно из материалов дела, в июне 2017 года мужчина на принадлежащем ему катере вышел в акваторию реки Обь, с целью незаконной добычи водных биологических ресурсов установил 4 рыболовные сети и осуществил незаконный вылов трех особей сибирского осетра, который занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу ЯНАО.

С незаконно выловленной рыбой он был задержан сотрудниками полиции возле своего дома. В ходе предварительного расследования браконьер добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления. С учетом этого, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал в доход государства катер, принадлежащий осужденному. Рыболовные сети суд постановил уничтожить.

Не согласившись с решением суда о конфискации катера модели "Амур-М", осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. В свой жалобе виновный также заявил о наличии оснований для освобождения его от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Салехардский городской суд, в соответствии с позицией государственного обвинителя, оставил приговор мирового судьи без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.