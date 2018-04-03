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Студентка ТюмГУ Эльвира Муратова стала золотой медалисткой олимпиады "Я – профессионал"

12:38 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
«Я – профессионал». Фото организаторов "Россия - страна возможностей"

Четверо тюменских студентов стали медалистами первой профессиональной олимпиады "Я – профессионал", которая реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках открытой платформы "Россия – страна возможностей". 

Олимпиада проходила 113 дней, стартовав в ноябре 2017 года. Участниками стали 295 тыс. человек из 828 вузов 84 субъектов России. 50 тыс. человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финального этапа олимпиады стали 4 тыс. 824 студента старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 431 вуза и 78 регионов страны, в том числе Тюменской области. 

Золотую медаль в направлении "Нефтегазовое дело (бакалавриат)" заслужила студентка ТюмГУ Эльвира Муратова. Двумя бронзовыми медалями в направлениях "Журналистика (магистратура)" и "Нефтегазовое дело (магистратура)" удостоился студент ТюмГУ Отабек Арзыкулов. Еще одна бронза в направлении "Нефтегазовое дело (бакалавриат)" - в руках студента ТИУ Георгия Фишера. 

Еще восемь представителей Тюменской области получили статус победителя олимпиады "Я – профессионал", 20 человек – статус призера. 

Золотых медалистов наградили денежной премией в 200 тыс. рублей для студентов и выпускников бакалавриата, 300 тыс. рублей — для студентов и выпускников специалитета и магистратур. Дипломанты олимпиады получили право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, вошли в национальную базу данных "Я – профессионал" и попадут на стажировки в ведущие российские компании. Это позволит самым талантливым и амбициозным студентам начать карьеру, работая с опытными наставниками – учеными, профессионалами-практиками и лучшими работодателями страны.

"Я – профессионал" – новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России, сообщают организаторы. Проект направлен на формирование прозрачных механизмов, которые позволят молодежи страны развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда.

Еще одна важная задача олимпиады – сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями ведущих российских компаний. Неслучайно организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" совместно с десятью ведущими российскими вузами.

Положение и подробная информация об олимпиаде "Я – профессионал" размещены на сайте: www.yandex.ru/profi.

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Теги: Владимир Путин , олимпиада , студенты

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