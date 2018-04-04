Эксперты ТюмГУ предлагают знакомить подростков с историей кино

Эксперты ТюмГУ предлагают знакомить подростков с историей кино. Фото трцчеремушки.рф

Общество остро нуждается в формировании зрительской культуры. К такому заключению пришли эксперты Тюменского государственного университета.

Как показало исследование, проведенное сотрудниками и студентами кафедры искусств ТюмГУ среди школьников, подростки поверхностно воспринимают кинофильмы.

75% учащихся смотрят кинофильмы часто и в большинстве случаев обсуждают увиденное с друзьями. Однако почти 95% из них затрудняются рассказать об эпохе или истории создания даже своего любимого фильма, не могут описать творческий путь режиссера или главных героев.

37% школьников признались, что просмотр фильмов у них чаще носит развлекательный характер. Практически никто из опрошенных не знает основные жанры кино, выдающиеся кинематографические школы.

"Все это говорит о том, что детям необходимо развивать кинематографический кругозор, знакомить с историей кино. Cовременное общество остро нуждается в формировании зрительской культуры. Она предполагает эстетическое отношение к киноискусству - целостное восприятие фильма в единстве его формы и содержания: когда то, как сделано произведение, неотделимо от того, о чем оно, от его смысла. В этом случае фильм воспринимается на уровне авторского замысла, то есть по законам искусства", - говорит заведующая кафедрой искусств ТюмГУ Оксана Овсянникова.

Она считает, что именно понимание языка кино, чувство кинематографической формы, способность через образную структуру произведения проникать в его смысловые глубины свидетельствуют о высокой зрительской культуре. А умение оценить талант и мастерство постановщиков картины, ее художественное своеобразие является выражением эстетического отношения к искусству. Особая необходимость в формировании зрительской культуры в силу возрастных особенностей существует у подростков, заключает Оксана Овсянникова.

Итоги исследования опубликованы в журнале "Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review", сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.